Егор Соколов заключил новый контракт с ХК «Торпедо»

26-летний форвард-екатеринбуржец подписал одностороннее соглашение с нижегородским хоккейным клубом на срок до 31.05.2027.
За 65 матчей регулярного чемпионата 2025/26 дебютант КХЛ, прежде бившийся на площадках Северной Америки, записал себе в актив 40 очков (15 + 25). По результативности в «Торпедо» Соколов стал вторым. А вот в плей-офф на его счету лишь 5 игр, 0 очков. Показатель полезности был минус 6 (в регулярке — минус 5). За весь турнир у Егора 101 силовой приём, 33 блокированных броска. Он часто доставлял соперникам проблемы на чужом пятачке. Среднее время на площадке за игру — 14 минут 42 секунды (на первом этапе) и 12 минут 31 секунда (на втором).
— Егор — талантливый нападающий и честный парень, который ещё имеет потенциал спортивного роста. Для «Торпедо» он не только хороший спортсмен, но и, безусловно, ценный актив. Мы им дорожим и не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие». Далее будем руководствоваться, как и ранее, спортивным принципом. Конкуренция за место в составе «Торпедо» ожидается очень серьёзная, того требуют поставленные перед клубом задачи. Пожелаем Егору обновить в следующем сезоне свои бомбардирские результаты, — такой комментарий дал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.
Издание «Спорт-Экспресс» проинформировало, что зарплата Соколова — 35 миллионов рублей за игровой год. Есть сведения, что ещё 10 миллионов могут достаться Егору в виде бонусов.