Егор Соколов заключил новый контракт с ХК «Торпедо»

За 65 матчей регулярного чемпионата 2025/26 дебютант КХЛ, прежде бившийся на площадках Северной Америки, записал себе в актив 40 очков (15 + 25). По результативности в «Торпедо» Соколов стал вторым. А вот в плей-офф на его счету лишь 5 игр, 0 очков. Показатель полезности был минус 6 (в регулярке — минус 5). За весь турнир у Егора 101 силовой приём, 33 блокированных броска. Он часто доставлял соперникам проблемы на чужом пятачке. Среднее время на площадке за игру — 14 минут 42 секунды (на первом этапе) и 12 минут 31 секунда (на втором).