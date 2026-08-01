Пенсии и отпуск: какие законы вступят в силу в августе

С 1 августа Социальный фонд России проведёт беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам. Прибавка зависит от суммы страховых взносов, поступивших за прошлый год. Обращаться в СФР не нужно — всё сделают на основе данных работодателей. Стаж значения не имеет: надбавку получат даже те, кто отработал всего месяц.