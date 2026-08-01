ВС РФ ударили по заводу «Радиоизмеритель» в Киеве

Киевский завод «Радиоизмеритель» (основан в 1944 году как «Киевэнерго», перепрофилирован в 1957-м) — стратегическое государственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, входящее в состав ГК «Укроборонпром». Основная специализация завода, освоенная с 1964 года, — производство и ремонт навигационно-посадочных приборов для военной и гражданской авиации (системы посадки и ближней навигации типа ILS, VOR, ДМЕ, дальномеры и контрольно-проверочная аппаратура), включая микроэлектронные устройства, выпускавшиеся созданным в 1985 году производством «Микрон».