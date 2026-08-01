После драки в центре Ростова усилят рейды по аварийным расселенным домам

В администрации Ростова прокомментировали недавнюю ночную драку на улице Станиславского, где произошло нарушение общественного порядка. По данным городских властей, полиция оперативно обследовала несколько многоэтажных домов в центральной части Ленинского района, которые официально признаны непригодными для проживания. Все участники конфликта были установлены, а причиной случившегося оказалась бытовая ссора на семейной почве. Виновные уже понесли административное наказание.