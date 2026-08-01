ВС РФ ночью поразили «Киевский завод “Буревестник”, выпускающий детали для БПЛА

Для атаки применялись высокоточные средства наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Одной из целей стало предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» — государственный завод «Буревестник».
По данным российского военного ведомства, на площадке выпускали электронные компоненты и комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Там также разрабатывали и производили радиолокационное оборудование для ВСУ.
Напомним, что российские войска в ночь на 1 августа нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и логистическим объектам в Киеве и области. Для атаки применялись высокоточные ракеты наземного и морского базирования, а также беспилотники. Были атакованы производства комплектующих для ракет и дронов, радиолокационной техники и комплексов РЭБ.
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