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ВС РФ ночью поразили «Киевский завод “Буревестник”, выпускающий детали для БПЛА

Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и логистики в Киеве и области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Для атаки применялись высокоточные средства наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Одной из целей стало предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» — государственный завод «Буревестник».

По данным российского военного ведомства, на площадке выпускали электронные компоненты и комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Там также разрабатывали и производили радиолокационное оборудование для ВСУ.

Напомним, что российские войска в ночь на 1 августа нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и логистическим объектам в Киеве и области. Для атаки применялись высокоточные ракеты наземного и морского базирования, а также беспилотники. Были атакованы производства комплектующих для ракет и дронов, радиолокационной техники и комплексов РЭБ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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