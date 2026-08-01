Министр образования Беларуси Иванец раскритиковал фото со школьных мероприятий в соцсетях

Министр образования Андрей Иванец раскритиковал фотоотчеты школ в соцсетях. Об этом сообщает издание «Мiнская праўда».
— Что касается того, чтобы у всех школы были соцсети, — это абсолютный миф. Если зайти на телеграм-каналы или другие соцсети школ, то понимаешь, сколько там узкопрофильной повестки. Мы считаем, что этого делать не надо, — обратил внимание глава Минобразования.
По словам Андрея Иванца, иногда в соцсетях видят и формализм. К примеру, мероприятие не провели, но фото о нем выложили в соцсети. Это недопустимо и Минобразования довольно жестко подходит к подобному с точки зрения ответственности соответствующих лиц.
Иванец заметил, что для школ медийная история практически не нужна:
— Мы далеки от мысли, чтобы ввести какие-то отдельные должности для такой деятельности.
Министр образования пояснил: школа должны быть привлекательной и открытой, об этом должно говорить общество. Все указанное можно сделать и без социальных сетей.
Ранее министр образования Иванец сказал, как относится к блогам учителей Министерство образования Беларуси.
Тем временем мы узнали, что изменится в школьных дневниках и в деловом стиле одежды школьников в Беларуси с 1 сентября 2026 года.