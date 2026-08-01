Министр образования Беларуси Иванец раскритиковал фото со школьных мероприятий в соцсетях

— Что касается того, чтобы у всех школы были соцсети, — это абсолютный миф. Если зайти на телеграм-каналы или другие соцсети школ, то понимаешь, сколько там узкопрофильной повестки. Мы считаем, что этого делать не надо, — обратил внимание глава Минобразования.