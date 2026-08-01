В Иркутской области начали подготовку к празднованию 90-летия региона

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина напомнила, что 2027 год станет особенно насыщенным благодаря совпадению сразу нескольких значимых дат: в этом году исполняется 300 лет Иркутской епархии Русской Православной Церкви, 230 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 50 лет со дня его канонизации. Также отметят юбилеи выдающихся деятелей отечественной литературы: 90-летие писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова, а также 95-летие со дня рождения поэта Евгения Евтушенко. Юбилейные даты со дня основания отметят Усть-Ордынский Бурятский округ и восемь муниципальных образований: Черемхово, Тулун, Шелехов, Иркутский, Аларский, Боханский, Ольхонский и Нукутский районы.