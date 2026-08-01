В Иркутской области начали подготовку к празднованию 90-летия региона

Первое заседание оргкомитета по организации юбилейных мероприятий провел губернатор Игорь Кобзев. В обсуждении приняли участие представители бизнеса, органов местного самоуправления, вузов, Иркутской митрополии Русской православной церкви и общественных организаций, сообщает пресс-служба облправительства.
«Сегодняшнее заседание является важным этапом в подготовке к юбилею. Это не только памятная дата, но и импульс для дальнейшего развития региона. Мы должны объединить усилия, согласовать приоритеты и сформировать комплексную программу юбилейных мероприятий, которая будет включать реализацию инфраструктурных, социально-значимых проектов, развитие туристического и культурного потенциалов, формирование яркой событийной повестки в том числе при федеральной поддержке. Особое внимание необходимо уделить вовлечению молодёжи», — подчеркнул Игорь Кобзев.
В настоящее время разрабатывается сводный план юбилейных мероприятий, охватывающий самые разные сферы: экономику, туризм, строительство, образование, культуру, спорт и молодёжную политику. События пройдут по всей территории Иркутской области. Приём заявок на включение мероприятий в этот план ведёт Министерство культуры региона, а окончательный вариант планируется утвердить к 1 октября.
Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина напомнила, что 2027 год станет особенно насыщенным благодаря совпадению сразу нескольких значимых дат: в этом году исполняется 300 лет Иркутской епархии Русской Православной Церкви, 230 лет со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 50 лет со дня его канонизации. Также отметят юбилеи выдающихся деятелей отечественной литературы: 90-летие писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова, а также 95-летие со дня рождения поэта Евгения Евтушенко. Юбилейные даты со дня основания отметят Усть-Ордынский Бурятский округ и восемь муниципальных образований: Черемхово, Тулун, Шелехов, Иркутский, Аларский, Боханский, Ольхонский и Нукутский районы.
«Все эти события будут включены в сводный План празднования. В части культуры в него войдут фестивали, выставки, конференции, гастрольные проекты и другое. Планируются провести архивные и музейные выставочные проекты, издание юбилейных книг и альбомов, краеведческие конкурсы», — сообщила Олеся Полунина.
Губернатор поручил проработать вопрос о создании гимна Иркутской области. Параллельно в регионе проходит областной конкурс «Поет Сибирь — звучит Россия» (18+), цель которого — стимулировать создание новых вокальных и инструментальных произведений, посвящённых 90-летию Иркутской области, героям специальной военной операции, любви к Родине и Сибири. Лучшие работы будут представлены жителям и гостям региона в рамках юбилейных торжеств.
Основным периодом проведения масштабных мероприятий станет сентябрь 2027 года. Кульминацией празднований станут Дни русской духовности и культуры «Сияние России», направленные на возрождение и поддержку духовных и культурных ценностей русского народа. В их рамках пройдут торжества, посвящённые 300-летию Иркутской епархии и юбилею святителя Иннокентия (Вениаминова), а также Международный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале» (6+(и Байкальский международный кинофестиваль имени В. Г. Распутина «Человек и природа» (6+).
Завершит юбилейную программу 27 сентября 2027 года — в день образования Иркутской области — традиционное торжественное собрание, на котором будут отмечены наиболее достойные жители региона.