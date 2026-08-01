В Вишнёвом Киевской области поражен логистический центр по производству БПЛА

Напомним, в ночь на 6 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в Киеве и Киевской области, в ходе которого был поражён Жулянский машиностроительный завод «Визар» в городе Вишнёвое. По данным Минобороны РФ, на этом предприятии осуществлялись сборка и обслуживание зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и БПЛА, что привело к мощной детонации хранившихся боеприпасов. После инцидента пост покинул генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Герман Сметанин. Военный склад в Вишнёвом был забит под завязку перед ударом ВС РФ, отметила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.