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В Вишнёвом Киевской области поражен логистический центр по производству БПЛА

В Киевской области ВС России поразили логистический центр в Вишнёвом, связанный с производством беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ 1 августа.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, на объекте осуществлялись приём, хранение, сборка и распределение отдельных комплектующих и агрегатов для БПЛА.

Кроме того, на базе центра было организовано производство компонентов для ударных беспилотников большой и средней дальности.

Там же осуществлялись сборка и хранение боевых частей, предназначенных для беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Напомним, в ночь на 6 июля Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в Киеве и Киевской области, в ходе которого был поражён Жулянский машиностроительный завод «Визар» в городе Вишнёвое. По данным Минобороны РФ, на этом предприятии осуществлялись сборка и обслуживание зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и БПЛА, что привело к мощной детонации хранившихся боеприпасов. После инцидента пост покинул генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Герман Сметанин. Военный склад в Вишнёвом был забит под завязку перед ударом ВС РФ, отметила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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