В Баксане Кабардино-Балкарии отремонтируют здание детской поликлиники

Здание детской поликлиники отремонтируют в городе Баксане при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарской Республики.
В учреждении обновят фасад, заменят кровлю, системы электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции и канализации. Также рабочие проведут перепланировку внутренних помещений. Это позволит создать в поликлинике удобную, функциональную и безопасную инфраструктуру. Завершить ремонт и сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2028 года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.