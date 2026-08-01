В селе Белозерском Курганской области обустроят новый сквер «Центральный»

Новый сквер «Центральный» создадут в этом году в селе Белозерском в Курганской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Специалисты уже провели планировку территории и выложили тротуарную плитку. В сквере также собираются установить современные светильники, топиарные фигуры в виде трех кроликов и скамейки.
«Подобные пространства оживляют населенные пункты: там, где раньше был пустырь или непривлекательная территория, появляются краски, благоустроенные дорожки и места для отдыха. Сквер “Центральный” в селе Белозерском будет таким местом», — сказал исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Цуканов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.