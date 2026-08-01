В Архангельской области отремонтируют Киземскую врачебную амбулаторию

Капитальный ремонт Киземской врачебной амбулатории проведут в Устьянском округе Архангельской области до конца года при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
«В ходе капитального ремонта запланированы демонтаж всех инженерных сетей и кровли, обновление оконных и дверных конструкций, а также установка утепленного вентилируемого фасада. Работы подрядчик должен завершить к концу 2026 года», — сказал главный врач Устьянской центральной районной больницы Сергей Янборисов.
В минздраве напомнили, что в начале этого года в деревне Левоплосской и поселке Кидюга были открыты два фельдшерско-акушерских пункта. А в июне начался капитальный ремонт хирургического корпуса Устьянской центральной районной больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.