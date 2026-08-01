Губернатор и мэр поздравили омичей с Днём города

Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест поздравили жителей Омска и Омской области с Днём города.
Хоценко отметил, что этот праздник объединяет всех, кто гордится историей региона и работает на его благо. Он пожелал Омску процветания, а жителям — счастья, мира и благополучия.
Шелест подчеркнул, что город уверенно смотрит в будущее благодаря труду своих жителей, и пожелал новых поколений активных и неравнодушных горожан.
Празднование началось 31 июля с выставки «Флора». А 1 августа стартовал Сибирский международный марафон, в котором участвуют бегуны из России, Германии, Индии, Казахстана, Мексики, Норвегии и Франции.
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