Минэнерго Казахстана исключило полную остановку работы КТК

Министерство энергетики Казахстана официально опровергло слухи о возможной полной остановке деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ведомстве подчеркнули, что данный вариант развития событий даже не прорабатывается, несмотря на появившуюся в некоторых СМИ тревожную информацию.
В министерстве пояснили, что в пятницу работа нефтепровода действительно была временно приостановлена. Однако это не означает прекращения деятельности, так как прием сырья от грузоотправителей продолжается, а специалисты занимаются заполнением резервуарного парка.
Напомним, что 30 июля беспилотники атаковали два танкера у терминала КТК, расположенного в акватории Черного моря. В консорциуме заверили, что среди сотрудников и работников подрядных организаций никто не пострадал, а главное — экологической катастрофы удалось избежать, разлива нефти допущено не было.
Для обеспечения безопасности руководство приняло решение остановить погрузочные работы на терминале, при этом все остальные объекты трубопроводной системы функционируют в штатном режиме.