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В Краснодаре 1 августа количество работающих АЗС выросло до 88

Заправка в бак: на АЗС Краснодара продолжают действовать ограничения.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на утро 1 августа в Краснодаре отпуск топлива осуществляют 88 автозаправочных станций. Актуальную информацию о работе топливного рынка предоставили в Муниципальном центре управления (МЦУ) краевой столицы.

Где заправиться в Краснодаре 1 августа 2026 года

Согласно данным мониторинга, бензин марки АИ-92 в наличии на 71 станции, АИ-95 — на 67, высокооктановый АИ-100 доступен на 16 объектах. Дизельное топливо можно приобрести на 67 заправках города. Снабжение обеспечивают сети «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», «Teboil», «Rusoil» и другие. Пункты заправки работают на улицах Уральской, Московской, Российской, Дзержинского, Ставропольской, а также на Ростовском и Ейском шоссе.

В настоящее время 15 АЗС временно приостановили отпуск продукции, еще 11 закрыты на реконструкцию или ребрендинг. На ряде станций по решению собственников сохраняются ограничения: заправка производится исключительно в баки автомобилей. Городские власти призывают водителей не закупать топливо впрок, чтобы избежать искусственного дефицита и очередей.

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