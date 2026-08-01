Зарплаты чиновникам Ростовской области с этого октября пока не повысят

В Ростовской области с 1 октября 2026 года зарплату чиновникам не повысят. Донские власти исключили из закона об областном бюджете норму о повышении с начала октября текущего года должностных окладов государственных гражданских служащих, технического и обслуживающего персонала органов власти, а также работников госучреждений региона. Об этом сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
Уточняется, что эти изменения внёс областной закон № 491-ЗС «О внесении изменений в Областной закон “Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов”». Документ после официального опубликования уже вступил в силу.
Об индексации на четыре процента говорилось в статьях 4 и 5 закона об областном бюджете. Заметим, такие же нормы действовали и раньше. В частности, повышение на четыре процента проводили с 1 октября 2024 года и с 1 октября 2025 года, а очередная индексация была запланирована на октябрь 2026 года.
Теперь после июльской корректировки бюджета из текста закона полностью исчезла формулировака о повышении окладов. Зато остальные параметры бюджета выросли.
Дополнительное финансирование власти распределили на меры социальной поддержки населения, развитие системы здравоохранения, строительство и модернизацию объектов водоснабжения, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальную инфраструктуру и реализацию других региональных программ.