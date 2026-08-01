Зарплаты чиновникам Ростовской области с этого октября пока не повысят

Об индексации на четыре процента говорилось в статьях 4 и 5 закона об областном бюджете. Заметим, такие же нормы действовали и раньше. В частности, повышение на четыре процента проводили с 1 октября 2024 года и с 1 октября 2025 года, а очередная индексация была запланирована на октябрь 2026 года.