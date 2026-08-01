Белгородские ученые усовершенствовали технологию производства стекловолокна

Ученые Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова усовершенствовали технологию производства стекловолокна. Исследования проводятся при поддержке нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.
Аспирантка Юлия Лазарова и ее научный руководитель профессор Виктор Онищук предлагают частично заменять кварцевый песок и глинозем, которые используются для изготовления стекловолокна, на летучую золу. Она представляет собой тонкодисперсный остаток сгорания топлива, образующийся из его минеральных примесей и содержащийся в дымовом газе. Этот компонент относится к техногенным отходам тепловых электростанций.
«Стекловолокно является критически важным материалом для авиации, ракетостроения, судостроения, машиностроения и энергетики. Несмотря на достигнутый технологический суверенитет, доля импорта стекловолокна в Россию составляет около 60% — из Китая и Белоруссии. Наша задача — найти недефицитные виды сырья, которые позволят снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность отечественной продукции», — сказала Юлия Лазарова.
Разработка, по оценке ее авторов, позволит снизить себестоимость самого материала, сделать высокомодульные волокна более доступными для гражданских и оборонных отраслей, а также уменьшить импортную зависимость страны.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.