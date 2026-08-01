Белгородские ученые усовершенствовали технологию производства стекловолокна

Аспирантка Юлия Лазарова и ее научный руководитель профессор Виктор Онищук предлагают частично заменять кварцевый песок и глинозем, которые используются для изготовления стекловолокна, на летучую золу. Она представляет собой тонкодисперсный остаток сгорания топлива, образующийся из его минеральных примесей и содержащийся в дымовом газе. Этот компонент относится к техногенным отходам тепловых электростанций.