В Архангельске благоустроили сквер у музыкальной школы «Классика»

Сквер у музыкальной школы «Классика» благоустроили в Архангельске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
На территории проложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а также установили скамейки и урны. Уточним, что сквер находится на улице Воскресенской в Ломоносовском округе.
«Для дальнейшего благоустройства пространства администрацией муниципалитета разработана проектно-сметная документация. Она включает монтаж системы уличного освещения, озеленение территории, оборудование сквера малыми архитектурными формами и создание детской игровой зоны», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.