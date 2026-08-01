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В Архангельске благоустроили сквер у музыкальной школы «Классика»

В будущем там также планируют провести озеленение, установить малые архитектурные формы и создать детскую игровую зону.

Сквер у музыкальной школы «Классика» благоустроили в Архангельске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

На территории проложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а также установили скамейки и урны. Уточним, что сквер находится на улице Воскресенской в Ломоносовском округе.

«Для дальнейшего благоустройства пространства администрацией муниципалитета разработана проектно-сметная документация. Она включает монтаж системы уличного освещения, озеленение территории, оборудование сквера малыми архитектурными формами и создание детской игровой зоны», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.