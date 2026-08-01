Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае раскрыта продажа контрафактных электроинструментов

Отсутствие разрешительной документации на использование товарного знака влечёт риски для потребителей.

Источник: Комсомольская правда

В посёлке Ванино выявлена реализация контрафактных электроинструментов: в одном из павильонов продавали товары с маркировкой известного бренда без подтверждающих документов. Проверка проводилась силами Ванинской транспортной прокуратуры, а также сотрудников таможни и полиции, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты установили, что отсутствие разрешительной документации на использование товарного знака влечёт риски для потребителей: продукция могла не соответствовать требованиям безопасности, поскольку была ввезена в РФ в обход контрольных процедур. Из оборота изъято 25 единиц товара; сумма ущерба правообладателю составила более 700 тысяч рублей.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ — за незаконное использование чужого товарного знака, повлёкшее крупный ущерб. Надзор за ходом расследования осуществляет транспортная прокуратура.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru