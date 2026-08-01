В Хабаровском крае раскрыта продажа контрафактных электроинструментов

Специалисты установили, что отсутствие разрешительной документации на использование товарного знака влечёт риски для потребителей: продукция могла не соответствовать требованиям безопасности, поскольку была ввезена в РФ в обход контрольных процедур. Из оборота изъято 25 единиц товара; сумма ущерба правообладателю составила более 700 тысяч рублей.