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В Кирове оборудуют современную спортплощадку для сдачи норм ГТО

Она будет расположена на набережной Тренера Пушкарева.

Новую спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО обустроят этим летом на набережной Тренера Пушкарева в столице Кировской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

«К началу этого года детская площадка и тренажеры на набережной достигли высокой степени износа. Вместе с общественным советом составили план обновления общественного пространства», — сказала начальник территориального управления района Нововятского Светлана Хохрякова.

Всего на новой площадке установят 13 элементов. Среди них — уличные тренажеры, гимнастические скамьи, перекладины, рукоходы, турники, комплекс для выполнения испытаний комплекса ГТО.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.