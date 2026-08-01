В Кирове оборудуют современную спортплощадку для сдачи норм ГТО

Новую спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО обустроят этим летом на набережной Тренера Пушкарева в столице Кировской области при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
«К началу этого года детская площадка и тренажеры на набережной достигли высокой степени износа. Вместе с общественным советом составили план обновления общественного пространства», — сказала начальник территориального управления района Нововятского Светлана Хохрякова.
Всего на новой площадке установят 13 элементов. Среди них — уличные тренажеры, гимнастические скамьи, перекладины, рукоходы, турники, комплекс для выполнения испытаний комплекса ГТО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.