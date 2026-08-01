Из Хабаровска в Охотск впервые доставили 4,5 т продуктов отдельным рейсом

В Хабаровском крае в Охотск впервые выполнен отдельный грузовой авиарейс с продовольствием. Самолет Ан-26 доставил в округ 4,5 тонны свежих продуктов, сообщает МАХ канал «Хабаровские авиалинии».
Груз перевезен по тем же льготным тарифам, что действуют на регулярных пассажирских рейсах. Обычно ежедневно в Охотский округ доставляют от 400 до 600 килограммов продуктов в зависимости от расписания полетов, однако на этот раз для доставки продовольствия организовали отдельный рейс.
Программа авиаперевозки социально значимых товаров действует с апреля 2026 года по трехстороннему соглашению, инициированному губернатором Хабаровского края. Если раньше стоимость доставки достигала 600−650 рублей за килограмм, то теперь она составляет 200 рублей.
Ежемесячно местные авиалинии перевозят в Охотский округ от 12 до 15 тонн продуктов. По данным перевозчика, благодаря льготной программе цены на ряд товаров в местных магазинах удалось заметно снизить.