Из Хабаровска в Охотск впервые доставили 4,5 т продуктов отдельным рейсом

Груз перевезен по тем же льготным тарифам, что действуют на регулярных пассажирских рейсах. Обычно ежедневно в Охотский округ доставляют от 400 до 600 килограммов продуктов в зависимости от расписания полетов, однако на этот раз для доставки продовольствия организовали отдельный рейс.