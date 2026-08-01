«Читайте историю. Все это уже было»: ветеран органов госбезопасности — о причинах массовых атак на Wildberries

Пока предприниматели пытаются прийти в себя и выстроить стратегию хотя бы на ближайшие месяцы, эксперты рассуждают о причинах подобных «акций». Почему целью боевиков ВСУ стал именно крупнейший маркетплейс? Каких последствий противник пытается достичь этими ударами? И правда ли, что все происходящее в наши дни буквально срисовано с событий 80-летней давности?