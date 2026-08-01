Red Wings запустит рейс Екатеринбург — Ижевск для пассажиров «Ижавиа»

Рейсы из аэропорта Кольцово запланированы по воскресеньям в 20:00 и по пятницам в 17:40 по местному времени. Обратные вылеты из столицы Удмуртии — в 21:05 и 18:45. Время в пути составит 1 час 15 минут. Продажа билетов открыта на официальном сайте компании и в мобильном приложении.