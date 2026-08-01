В Хабаровске ТСЖ не предоставило документы по требованию прокуратуры

Представитель ТСЖ в судебном заседании утверждал, что требование исполнено: вся информация опубликована на сайте организации и в ГИС ЖКХ, а само нарушение следует считать малозначительным. Однако суд счёл такие доводы несостоятельными. В решении указано, что обязанность предоставить заверенные копии документов не отменяется размещением сведений в интернете. Также отмечено, что отдельные данные включают персональные сведения и не подлежат открытой публикации.