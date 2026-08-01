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У побережья Нью-Йорка заметили опасную крупную акулу

У побережья американского штата Нью-Йорк учёные обнаружили гигантскую акулу-мако длиной почти три с половиной метра.

У побережья американского штата Нью-Йорк учёные обнаружили гигантскую акулу-мако длиной почти три с половиной метра. Необычно крупную хищницу уже прозвали «Шаркзиллой».

По данным исследователей, акула оставила крупный след от укуса на теле горбатого кита, а также атаковала серого тюленя и крупного тунца. Изначально один из специалистов предположил, что аномальные размеры животного могут быть связаны с радиацией из района, где десятилетия назад были затоплены контейнеры с радиоактивными отходами.

Однако проведённые исследования эту версию не подтвердили. Учёные пришли к выводу, что перед ними, скорее всего, крупная беременная самка акулы-мако, отличающаяся выдающимися размерами и высокой скоростью охоты.

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