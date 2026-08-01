У побережья Нью-Йорка заметили опасную крупную акулу

По данным исследователей, акула оставила крупный след от укуса на теле горбатого кита, а также атаковала серого тюленя и крупного тунца. Изначально один из специалистов предположил, что аномальные размеры животного могут быть связаны с радиацией из района, где десятилетия назад были затоплены контейнеры с радиоактивными отходами.