В Красноярске стартовал первый заезд форума ТИМ «Юниор»

В Красноярске стартовал первый заезд краевого форума ТИМ «Юниор» — «Территория личности». Его участниками стали 375 подростков, которые в течение пяти дней будут работать с темами самопознания, личного развития и выбора будущей траектории. Программа заезда построена вокруг навыков, которые помогают подросткам увереннее принимать решения: самопрезентации, эмоционального интеллекта, управления эмоциями, постановки личных и профессиональных целей. Первый образовательный день начался с открытого диалога с председателем правления «Движения Первых», Героем России Артуром Орловым. Участники спрашивали о том, как распределять время, справляться со сложными задачами, работать в команде и сохранять интерес к делу. Затем для подростков прошли лекции по профилактике эмоционального выгорания, тайм-менеджменту и психологии личности, мастер-классы «Как учиться без выгорания» и «Личный бренд в социальных сетях», а также занятия по финансовой грамотности и личностному развитию. [caption id= «attachment_372781» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба «Краевого дворца молодёжи»[/caption] На открытии ребят поприветствовал руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец. За четырнадцать лет участниками проекта стали 19,5 тысяч молодых ребят — талантливых и целеустремлённых лидеров. Форум помогает им не только найти единомышленников, но и поверить в собственные силы, объединиться вокруг общих идей и превратить их в реальные проекты, способные изменить жизнь в регионе, — подчеркнул Виктор Коломиец. По итогам «Территории личности» для участников сформируют цифровое портфолио с уровнем освоенных компетенций. Также у каждого появится «Карта личного ресурса» на три года: в ней будут отражены личные приоритеты и дальнейшие точки роста. Эти материалы помогут подросткам отслеживать собственный прогресс, выбирать образовательные программы, проекты и будущую профессию. Регистрация на следующие заезды форума продолжается. До 7 августа на платформе ФГАИС «Молодежь России» принимают заявки на смены «Территория единства» и «Территория достижений». Напомним, что глава Красноярска Сергей Верещагин собирает «Молодёжную команду».