Анна Кикина обратилась к новосибирцам из космоса на авиашоу

«Я вижу, как выглядит наша Земля из космоса: это невероятная голубая сфера, которая кажется беззащитной и в то же время бесконечно прекрасной. Дорогие новосибирцы, вы — часть этой красоты. Пусть ваше небо всегда будет мирным, а полёты — успешными!» — сказала космонавт в эфире.