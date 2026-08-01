Анна Кикина обратилась к новосибирцам из космоса на авиашоу

В разгар шоу на огромных экранах видеотрансляции появилось изображение, которое заставило замереть тысячи зрителей, — с борта Международной космической станции к землякам обратилась уроженка Новосибирска, космонавт Роскосмоса Анна Кикина.
Прямое включение стало полной неожиданностью для публики. Анна, находясь на орбите, поздравила новосибирцев с праздником и отметила, что наблюдает за регионами России с высоты, которая открывает захватывающий дух вид.
«Я вижу, как выглядит наша Земля из космоса: это невероятная голубая сфера, которая кажется беззащитной и в то же время бесконечно прекрасной. Дорогие новосибирцы, вы — часть этой красоты. Пусть ваше небо всегда будет мирным, а полёты — успешными!» — сказала космонавт в эфире.
Самым эффектным моментом стал не только голос Анны, но и продемонстрированная ею видеопанорама. В объектив камеры попал вид на планету, где зрители могли различить очертания континентов и тонкую голубую линию атмосферы.
Организаторы авиашоу признались, что выход на связь с МКС стал кульминацией программы. Для многих новосибирцев этот момент был символом связи между городом, где Кикина начинала свой путь, и бескрайним космосом, который она теперь покоряет.