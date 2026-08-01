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Анна Кикина обратилась к новосибирцам из космоса на авиашоу

Гости и участники авиационного праздника, проходящего в Новосибирске, стали свидетелями уникального включения.

Источник: Сиб.фм

В разгар шоу на огромных экранах видеотрансляции появилось изображение, которое заставило замереть тысячи зрителей, — с борта Международной космической станции к землякам обратилась уроженка Новосибирска, космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

Прямое включение стало полной неожиданностью для публики. Анна, находясь на орбите, поздравила новосибирцев с праздником и отметила, что наблюдает за регионами России с высоты, которая открывает захватывающий дух вид.

«Я вижу, как выглядит наша Земля из космоса: это невероятная голубая сфера, которая кажется беззащитной и в то же время бесконечно прекрасной. Дорогие новосибирцы, вы — часть этой красоты. Пусть ваше небо всегда будет мирным, а полёты — успешными!» — сказала космонавт в эфире.

Самым эффектным моментом стал не только голос Анны, но и продемонстрированная ею видеопанорама. В объектив камеры попал вид на планету, где зрители могли различить очертания континентов и тонкую голубую линию атмосферы.

Организаторы авиашоу признались, что выход на связь с МКС стал кульминацией программы. Для многих новосибирцев этот момент был символом связи между городом, где Кикина начинала свой путь, и бескрайним космосом, который она теперь покоряет.

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