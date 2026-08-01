1 августа в центре Омска выступят Андрей Державин и Ольга Серябкина

В субботу, 1 августа 2026 года, Омск отмечает свое 310-летие. В честь праздника в городе запланированы концерты с участием российских поп-звезд. Главной площадкой станет Соборная площадь. В 19:30 перед омичами выступит Андрей Державин, основатель и лидер группы «Сталкер». Артист знаменит гремевшими в 80-е и 90-е хитами «Катя-Катерина», «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба». В 21:00 эстафету примет Ольга Серябкина, бывшая солистка группы Serebro, известная по сольным трекам.