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1 августа в центре Омска выступят Андрей Державин и Ольга Серябкина

Концерт будет бесплатным для омичей.

Источник: «СуперОмск»

В субботу, 1 августа 2026 года, Омск отмечает свое 310-летие. В честь праздника в городе запланированы концерты с участием российских поп-звезд. Главной площадкой станет Соборная площадь. В 19:30 перед омичами выступит Андрей Державин, основатель и лидер группы «Сталкер». Артист знаменит гремевшими в 80-е и 90-е хитами «Катя-Катерина», «Не плачь, Алиса», «Чужая свадьба». В 21:00 эстафету примет Ольга Серябкина, бывшая солистка группы Serebro, известная по сольным трекам.

В воскресенье, 2 августа 2026 года, праздничная программа продолжится. На Соборной площади состоится финал конкурса «Лучший таксист России», также запланированы активности в парке «Зеленый остров». В 20:00 перед омичами выступят Виктория Дайнеко и Mary Gu. Вход на все мероприятия свободный (0+).