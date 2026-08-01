Отражение заботы: Как в Москве возвращают к жизни старые пруды

Специалисты полностью осушили водную чашу и извлекли свыше 2,3 тысячи кубометров донных накоплений. Это вернуло пруду прежнюю глубину и остановило бурный рост водорослей. Затем сформировали ложе с надежным водоупорным слоем. Береговую линию длиной 348 метров реконструировали, сохранив исторические откосы и дополнив их новыми пологими спусками — удобными и для посетителей, и для уток. Бетонный фрагмент берега отремонтировали, а оставшуюся кромку закрепили биоматериалом и засеяли травой. Завершающим штрихом стала высадка растений в обновленной зоне биоплато размером около 300 квадратных метров.