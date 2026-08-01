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Politico: Пентагон откажется от лидирующей роли в координации поставок ВСУ

США могут отказаться от ведущей роли в группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ), которая координирует военную помощь Киеву. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

США могут отказаться от ведущей роли в группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ), которая координирует военную помощь Киеву. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон планирует передать руководство группой другой стране НАТО. Процесс может занять до года, при этом взаимодействие с Украиной продолжится.

Украинский чиновник заявил изданию, что в Киеве опасаются возможного замедления поставок вооружений из-за перестановок. Он отметил, что другим странам будет сложно компенсировать возможности США в сфере спутниковой разведки и логистики.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении Вашингтона передать Киеву лицензию на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

При этом передача Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot не поможет изменить ситуацию на поле боя и может создать угрозу национальной безопасности США. К такому выводу пришли авторы издания Responsible Statecraft.

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