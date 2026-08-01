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Бастрыкин заинтересовался нерасселением аварийного дома в Красноярске

Дом признан аварийным ещё в 2019 году.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о расселении аварийного дома в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК поступило обращение жителей аварийного дома на улице Цимлянской в Красноярске. Четырёхквартирное деревянное здание 1950 года постройки находится в аварийном состоянии: разрушаются конструкции, нарушена целостность кровли, есть угроза обрушения.

Дом признан аварийным ещё в 2019 году, но расселение запланировано только на 2035 год. Люди неоднократно обращались в инстанции, но вопрос не решён.

Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию на контроль. Уголовные дела возбуждались, но отменялись. В целях защиты прав граждан следствие вновь возбудило уголовное дело. Глава СК поручил и.о. руководителя ГСУ Дмитрию Вастьянову доложить о ходе расследования и принимаемых мерах.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении детей подростками в Хакасии.