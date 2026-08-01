Астрономы назвали благоприятными условия наблюдения звездопада Персеиды в августе

«Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персея — Персеиды, действие которого приходится на период с 17 июля по 31 августа, а максимум — в ночь с 12 на 13 августа. Условия наблюдения Персеид в 2026 году — благоприятные, так как в ночь пика Луна примет фазу новолуния и не помешает наблюдению метеоров», — сообщили ТАСС астрономы.