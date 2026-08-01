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Астрономы назвали благоприятными условия наблюдения звездопада Персеиды в августе

Луна 12−13 августа не будет засвечивать небо, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Условия наблюдения в России пика метеорного потока Персеиды будут благоприятными — Луна в ночь пика (12−13 августа) не будет засвечивать небо. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Звездное небо августа украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персея — Персеиды, действие которого приходится на период с 17 июля по 31 августа, а максимум — в ночь с 12 на 13 августа. Условия наблюдения Персеид в 2026 году — благоприятные, так как в ночь пика Луна примет фазу новолуния и не помешает наблюдению метеоров», — сообщили ТАСС астрономы.

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта — Туттля. Входя в атмосферу нашей планеты, они сгорают, в результате чего на небе появляются яркие вспышки-метеоры. Астрономы рекомендуют выбирать для наблюдения звездопадов места вдали от городской засветки с чистым безоблачным небом.