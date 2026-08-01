Лерчек в день приговора пришла в суд с сумкой за 740 тысяч рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась на заседаниях возобновленного судебного процесса с дорогими аксессуарами. На это обратил внимание «Звездач».
По его данным, в день оглашения приговора блогер пришла с сумкой Chanel стоимостью более 740 тысяч рублей и очками Saint Laurent примерно за 50 тысяч рублей.
На последнем заседании Лерчек выбрала более доступный аксессуар, появившись в суде с сумкой Prada стоимостью около 250 тысяч рублей, передает Telegram-канал.
Днем 31 июля гособвинитель попросил Гагаринский районный суд приговорить Валерию Чекалину к шести годам лишения свободы в колонии условно и оштрафовать ее на 1,2 миллиарда рублей по делу о незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. В своем последнем слове Лерчек попросила не назначать ей штраф, поскольку у нее не осталось накоплений и нет ничего из недвижимости, которую можно было продать.
24 июля СМИ сообщили, что гособвинение призвало суд ужесточить меру пресечения Лерчек из-за того, что она нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, по данным обвинения, изъятый у блогера заграничный паспорт находится у нее на руках, что может дать ей возможность «скрыться от суда и следствия за границей».