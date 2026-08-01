Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лерчек в день приговора пришла в суд с сумкой за 740 тысяч рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась на заседаниях возобновленного судебного процесса с дорогими аксессуарами. На это обратил внимание «Звездач».

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, появилась на заседаниях возобновленного судебного процесса с дорогими аксессуарами. На это обратил внимание «Звездач».

По его данным, в день оглашения приговора блогер пришла с сумкой Chanel стоимостью более 740 тысяч рублей и очками Saint Laurent примерно за 50 тысяч рублей.

На последнем заседании Лерчек выбрала более доступный аксессуар, появившись в суде с сумкой Prada стоимостью около 250 тысяч рублей, передает Telegram-канал.

Днем 31 июля гособвинитель попросил Гагаринский районный суд приговорить Валерию Чекалину к шести годам лишения свободы в колонии условно и оштрафовать ее на 1,2 миллиарда рублей по делу о незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей. В своем последнем слове Лерчек попросила не назначать ей штраф, поскольку у нее не осталось накоплений и нет ничего из недвижимости, которую можно было продать.

24 июля СМИ сообщили, что гособвинение призвало суд ужесточить меру пресечения Лерчек из-за того, что она нарушила ранее избранную ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, по данным обвинения, изъятый у блогера заграничный паспорт находится у нее на руках, что может дать ей возможность «скрыться от суда и следствия за границей».

Узнать больше по теме
Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше