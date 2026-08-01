«Детей живыми бросали в огонь»: Генпрокуратура раскрыла новые факты геноцида

МИНСК, 1 авг — Sputnik. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны стали известны ранее не документированные факты уничтожения гитлеровцами деревень Слободка и Янополь. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Януш.