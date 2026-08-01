«Детей живыми бросали в огонь»: Генпрокуратура раскрыла новые факты геноцида

Уголовное дело о геноциде населения БССР в годы войны было возбуждено генеральным прокурором в апреле 2021 года. В рамках следствия продолжают всплывать новые детали зверств нацистов против мирных граждан, в том числе факты массового сожжения деревень вместе с их жителями.
Трагедия в Слободке
Как рассказал Януш, при изучении архивных уголовных дел следователи обнаружили информацию об уничтожении деревни Слободка Лепельского района Витебской области. Акция карателей произошла 19 января 1943 года.
«О сожжении этой деревни упоминалось в протоколе допроса местного жителя, чудом уцелевшего от расправы», — пояснил представитель Генпрокуратуры.
До войны в Слободке насчитывалось 28 дворов и 139 жителей. По разным данным, фашисты сожгли и расстреляли от 97 до 132 сельчан. Некоторым раненым удалось притвориться мертвыми и таким образом спастись. Нескольким детям тоже посчастливилось укрыться.
Свидетельства очевидцев рисуют чудовищные картины: в дома вместе с людьми бросали гранаты, применяли пытки, расстреливали из пулеметов, а маленьких детей живыми бросали в огонь.
Расправа в деревне Янополь
Еще одна трагедия произошла 30 сентября 1943 года в деревне Янополь Жабинковского района Брестской области. Отправной точкой для расследования стали воспоминания местной жительницы, которыми она поделилась со своим сыном, а тот передал их следователям.
Поводом для уничтожения деревни послужило заявление немецкого солдата о том, что у него якобы украли автомат. Оккупанты выдвинули ультиматум: вернуть оружие, или деревня будет стерта с лица земли.
«В итоге в деревню вошли немецкие солдаты и расстреляли всех, кто не успел спрятаться в лесу, а дома сожгли», — рассказал Януш.
Фашисты не щадили никого — убивали даже грудных детей. Спастись удалось немногим. Несколько девочек спрятались за сараем в крапиве и позже, уже после войны, рассказали о пережитой трагедии своим детям.
Масштаб геноцида
Ранее Дмитрий Януш сообщал, что в ходе расследования установлены примерно 3,6 тысячи ранее неизвестных сожженных деревень. На сегодняшний день есть подтвержденные данные об уничтожении фашистами полностью либо частично 12 868 населенных пунктов в Беларуси.
Список может вырасти еще на несколько десятков после верификации вновь полученных сведений.