В двух населённых пунктах Волгоградской области временно отключат телесигнал

5 и 6 августа в посёлке Комсомольский Палласовского района и рабочем посёлке Иловля пройдут профилактические работы на принимающих станциях. В связи с этим в указанные дни телезрители на несколько часов останутся без сигнала пакетов РТРС-1 и РТРС-2.