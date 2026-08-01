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В Дзержинске продолжают устранять последствия урагана

Специалисты МБУ «Город» оперативно очистили проезжие части и общественные пространства, распилив и вывезя 45 поваленных деревьев.

Специалисты МБУ «Город» оперативно очистили проезжие части и общественные пространства, распилив и вывезя 45 поваленных деревьев. Под особый контроль взяли социальные объекты. Там, где порывы ветра повалили деревья (это коснулось и территорий 12 детских садов и 4 школ), последствия стихии продолжают устранять.

Сотрудники ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» на сегодня устранили 44 обрыва проводов, восстановили 32 ввода к жилым домам, провели ревизию 37 трансформаторных подстанций и осмотрели 21 километр линий. Также специалисты провели опиловку 27 пролётов ВЛ и заменили сломанные опоры. Большинство поступивших заявок в ЕДДС отработано.

Хочу искренне поблагодарить каждого, кто, не считаясь со временем, не зная отдыха, с первых минут ликвидации последствий стихии находится на посту. Ваша самоотверженность в устранении последствий урагана вызывает глубочайшее уважение.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что 32 мм осадков выпало в Дзержинске во время урагана 29 июля.