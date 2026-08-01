В Дзержинске продолжают устранять последствия урагана

Специалисты МБУ «Город» оперативно очистили проезжие части и общественные пространства, распилив и вывезя 45 поваленных деревьев. Под особый контроль взяли социальные объекты. Там, где порывы ветра повалили деревья (это коснулось и территорий 12 детских садов и 4 школ), последствия стихии продолжают устранять.