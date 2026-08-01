Россельхознадзор рассказал новосибирцам, как уничтожить борщевик

Россельхознадзор опубликовал рекомендации по борьбе с борщевиком на сельскохозяйственных землях, в том числе в Новосибирской области. Специалисты предложили комплекс мер, который включает обработку участков гербицидами, перепашку и последующий посев трав, способных препятствовать росту опасного сорняка. Рекомендации могут пригодиться не только сельхозпроизводителям, но и владельцам дачных участков, особенно с учётом штрафов за зарастание земель, которые начали действовать с 1 марта 2026 года.
Специалисты рекомендуют бороться с борщевиком поэтапно и учитывать сезон. Весной и в начале лета участок сначала обрабатывают гербицидами, затем перепахивают или дискуют почву и высеивают клевер либо люцерну. Во второй половине лета комплекс мероприятий советуют повторить: скосить растения, провести повторную химическую обработку, подготовить землю и засеять её озимыми культурами. Такой метод позволяет уничтожить уже выросшие растения и одновременно снизить вероятность появления новых.
«Из гербицидов подходят все, что убивают любые растения, и те, что действуют только на двудольные сорняки. А вот средства против злаков не помогут», — пояснили в Россельхознадзоре.
При этом использовать химические средства нельзя в водоохранных зонах и вблизи пляжей. На таких территориях борщевик разрешено только скашивать. Повторять процедуру необходимо примерно раз в две недели, пока растения полностью не исчезнут.
Специалисты также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при работе с борщевиком. Участок следует обрабатывать в защитном костюме, резиновых сапогах и очках. Если сок растения попал на кожу, её нужно сразу промыть водой с мылом и в течение двух-трёх дней избегать воздействия солнечных лучей. При появлении ожога необходимо обратиться за медицинской помощью.