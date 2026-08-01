Россельхознадзор рассказал новосибирцам, как уничтожить борщевик

Россельхознадзор опубликовал рекомендации по борьбе с борщевиком на сельскохозяйственных землях, в том числе в Новосибирской области. Специалисты предложили комплекс мер, который включает обработку участков гербицидами, перепашку и последующий посев трав, способных препятствовать росту опасного сорняка. Рекомендации могут пригодиться не только сельхозпроизводителям, но и владельцам дачных участков, особенно с учётом штрафов за зарастание земель, которые начали действовать с 1 марта 2026 года.