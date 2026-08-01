«Пытался утащить с собой в лес улей». Медведь зачастил на пасеку за медом под Витебском и попал на видео

Под Витебском медведь зачастил на пасеку за медом и пытался унести в лес улей. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Витьбичи».
Хищник зачастил на пасеку, где находятся 26 пчелосемей, Вороновского лесничества в деревню Перевоз Витебского района. После первого визита медведя сотрудники лесничества установили фотоловушку.
Медведь в одну из ночей июля пришел, вскрывал ульи и лакомился медом. Специалисты предположили, что хищник еще является подростком. Однако у него хватает сил на разрушение ульев.
Во время одного из визитов на паске медведь попытался утащить с собой в лес улей, но не смог далеко уйти с ним.
Работники лесничества намерены установить специальный отпугиватель, чтобы визиты хищника.
Кстати, под Клецком аист прилетел на участок к белорусам, чтобы принять душ.
Тем временем синоптики предупредили про град и жару до +37 в Беларуси в первые выходные августа.
А вот куда пропала и чем занимается сейчас белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которой исполнилось 37 лет: «Поймала себя на мысли, что ничего не желаю».