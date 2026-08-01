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Денис Паслер поздравил жителей Екатеринбурга с Днём города

Губернатор отметил особый ритм города и пожелал ему дальнейшего развития.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей Екатеринбурга с 303-летием города. Он назвал уральскую столицу одним из самых современных, динамичных и перспективных городов России.

По словам главы региона, Екатеринбург отличает особый ритм, который объединяет деловые кварталы, молодёжные пространства, выставочные залы и жилые районы. Этот ритм, подчеркнул Денис Паслер, создают люди, которые живут и работают в городе, воспитывают здесь детей и связывают с ним своё будущее.

Губернатор отметил, что в таком же темпе меняется и сам Екатеринбург — становится комфортнее, красивее и уютнее. Развитие городской среды, по его словам, должно помочь молодёжи оставаться в уральской столице, находить своё призвание и строить жизнь в родном городе.

«В 303 жизнь только начинается», — сказал Денис Паслер.

Он пожелал екатеринбуржцам жить энергично и ярко, уважать свой город, а также добиваться успехов и находить поводы для радости каждый день.