Денис Паслер поздравил жителей Екатеринбурга с Днём города

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил жителей Екатеринбурга с 303-летием города. Он назвал уральскую столицу одним из самых современных, динамичных и перспективных городов России.
По словам главы региона, Екатеринбург отличает особый ритм, который объединяет деловые кварталы, молодёжные пространства, выставочные залы и жилые районы. Этот ритм, подчеркнул Денис Паслер, создают люди, которые живут и работают в городе, воспитывают здесь детей и связывают с ним своё будущее.
Губернатор отметил, что в таком же темпе меняется и сам Екатеринбург — становится комфортнее, красивее и уютнее. Развитие городской среды, по его словам, должно помочь молодёжи оставаться в уральской столице, находить своё призвание и строить жизнь в родном городе.
«В 303 жизнь только начинается», — сказал Денис Паслер.
Он пожелал екатеринбуржцам жить энергично и ярко, уважать свой город, а также добиваться успехов и находить поводы для радости каждый день.