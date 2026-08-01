Денис Паслер поздравил жителей Екатеринбурга с Днём города

Губернатор отметил, что в таком же темпе меняется и сам Екатеринбург — становится комфортнее, красивее и уютнее. Развитие городской среды, по его словам, должно помочь молодёжи оставаться в уральской столице, находить своё призвание и строить жизнь в родном городе.