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5000 рублей на школьные сборы получат многодетные семьи Хабаровского края

Новую меру поддержки запустили с 1 августа для семей, в которых есть школьники.

Многодетные семьи Хабаровского края получат дополнительную помощь перед началом учебного года, сообщает.

С 1 августа в регионе стартует автоматическая выплата на подготовку детей к школе.

Размер единовременной компенсации составляет 5000 рублей. Деньги будут перечислены семьям, которые уже включены в региональный реестр многодетных.

Оформлять заявление для получения выплаты не потребуется. Средства поступят на счета автоматически.

Мера поддержки направлена на помощь родителям при подготовке детей к новому учебному году — покупке школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей.