5000 рублей на школьные сборы получат многодетные семьи Хабаровского края

Многодетные семьи Хабаровского края получат дополнительную помощь перед началом учебного года, сообщает.
С 1 августа в регионе стартует автоматическая выплата на подготовку детей к школе.
Размер единовременной компенсации составляет 5000 рублей. Деньги будут перечислены семьям, которые уже включены в региональный реестр многодетных.
Оформлять заявление для получения выплаты не потребуется. Средства поступят на счета автоматически.
Мера поддержки направлена на помощь родителям при подготовке детей к новому учебному году — покупке школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей и других необходимых вещей.