Суд вынес приговор за укус в ухо в Советской Гавани

М. вину не признал, однако суд принял показания потерпевшего и свидетелей как достоверные: они не противоречили друг другу и другим доказательствам, а также были получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Мотив преступления — внезапно возникшие неприязненные отношения — подтверждён как показаниями подсудимого, так и потерпевшего.