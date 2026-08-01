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Сотрудники МЧС спасли спрыгнувших с парапета в реку двух нижегородцев

Люди оказались в воде в районе Стрелки и у катера «Герой».

Источник: Живем в Нижнем

Два происшествия на воде зафиксировали в Нижнем Новгороде прошедшей ночью. Спасатели помогли выбраться на берег 20-летней девушке и 23-летнему молодому человеку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как стало известно, первый инцидент произошел в районе Стрелки. Очевидцы обратились в спасательные подразделения из-за спрыгнувшей с бетонного парапета в воду девушки. В ее спасении задействовали экипажи катеров «Мастер 500» и «Вьюн». Когда пострадавшая оказалась на суше, ее передали врачам скорой помощи.

Через три часа поступило еще одно сообщение о происшествии на воде, но у катера «Герой». Там молодой человек также спрыгнул с парапета. Его достали из воды спасатели на катере и передали правоохранителям.

Ранее мы писали, что пожарные спасли жителя улицы Павла Орлова в Нижнем Новгороде из горящей квартиры.

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