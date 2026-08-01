В Самаре отключат воду на нескольких улицах 1 августа

В Самаре 1 августа запланированы ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения, которые продлятся с 09:00 до 18:00. Жители нескольких улиц временно останутся без воды из-за ремонта и замены пожарных гидрантов. Адреса отключений могут меняться в течение дня, об этом сообщает «РКС-Самара».
«Возможны отключения холодной воды по указанным и близлежащим адресам. Если вашего адреса нет в списке, стоит сначала обратиться в управляющую компанию», — предупредили коммунальщики.
Без холодной воды останутся жители домов на улице Врубеля, 25, 27, 29, а также на улице Гая, 45. Отключение затронет дома на проспекте Карла Маркса, 49 и 55, и на улице Тухачевского, 80, 82, 84. Воду отключат на улице Теннисной, 25, 25а, 25б, 25 г, 27, 39. На улице Калинина, 84 отключение потребителей не предполагается, но ограничения возможны в процессе работ.
Также заменят пожарные гидранты на улице Ново-Садовой, 159, 167, 285. Без воды останутся дома на улицах Часовой, Ерошевского и Николая Панова. Кроме того, на проспекте Карла Маркса ведется перекладка канализационной линии.