В Самаре отключат воду на нескольких улицах 1 августа

Без холодной воды останутся жители домов на улице Врубеля, 25, 27, 29, а также на улице Гая, 45. Отключение затронет дома на проспекте Карла Маркса, 49 и 55, и на улице Тухачевского, 80, 82, 84. Воду отключат на улице Теннисной, 25, 25а, 25б, 25 г, 27, 39. На улице Калинина, 84 отключение потребителей не предполагается, но ограничения возможны в процессе работ.