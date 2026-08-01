В Новосибирске пролетел огромный дирижабль

Компания «Аэронова» впервые публично презентовала не только беспилотный дирижабль «Нова-01», но и прототип первого пилотируемого аппарата «Нова-02». По словам организаторов, новинка рассчитана на полёты со скоростью до 100 км/ч на высоте до 2000 метров. Дальность полёта составит до 500 км, а грузоподъёмность — до 500 кг. В пассажирской версии «Нова-02» сможет брать на борт до пяти человек и оставаться в воздухе в течение полутора часов.