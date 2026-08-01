В Новосибирске пролетел огромный дирижабль

Управляемые аэростаты, созданные российскими инженерами, впервые поднялись в небо над столицей Сибири, вызвав неподдельный интерес у десятков тысяч зрителей.
Как сообщили Сиб.фм организаторы мероприятия, ключевыми участниками воздушного парада стали разработчики из Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе и компании «Аэронова». Институт представил амбициозный проект «Дирижабельная система с вертикальным взлётом и посадкой». Этот аппарат массой всего 60 кг способен поднимать до 10 кг полезной нагрузки, развивать скорость от 70 до 110 км/ч и достигать высоты до 3000 метров. По итогам лётных испытаний инженеры подтвердили выдающиеся манёвренные характеристики: разворот на месте, боковое скольжение и даже движение задним ходом.
Компания «Аэронова» впервые публично презентовала не только беспилотный дирижабль «Нова-01», но и прототип первого пилотируемого аппарата «Нова-02». По словам организаторов, новинка рассчитана на полёты со скоростью до 100 км/ч на высоте до 2000 метров. Дальность полёта составит до 500 км, а грузоподъёмность — до 500 кг. В пассажирской версии «Нова-02» сможет брать на борт до пяти человек и оставаться в воздухе в течение полутора часов.
«Мы видим, что интерес к дирижаблям возвращается. Это экологичный и экономичный транспорт будущего. Ожидается, что лётные испытания пилотируемой машины начнутся уже в ближайшее время», — отметили представители авиашоу.
Напомним, что фестиваль «Вива Авиа!» продолжит свою работу в течение всего дня. Зрителей ждут показательные выступления пилотов и знакомство с новейшими разработками отечественной авиации.