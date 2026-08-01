В Ростове на территории Змиевской балки запретили жарить шашлыки

Согласно новым требованиям, на территории самого мемориала, где находятся захоронения мирных жителей и военнопленных, погибших в 1942 году, вводится строгий запрет на разведение любого огня. Это означает, что теперь здесь нельзя не только жарить шашлыки, но и разводить костры, сжигать сухую траву и листву, а также использовать мангалы и любые приспособления для приготовления пищи на открытом огне. Кроме того, под запрет попали любые действия, нарушающие ландшафт: от распашки склонов и выемки грунта до самовольной вырубки зеленых насаждений.