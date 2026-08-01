Как долго хранят документы по исполпроизводству?

Однако по прошествии двух десятков лет пострадавшая вновь обратилась к районному прокурору, заявив, что водопровод не убран, дом под угрозой, а вывод судебного пристава по прежнему делу не соответствовал действительности. Почему женщина молчала столько лет, не ясно, но выяснить теперь, ошибся пристав или нет, не получится. Обязательные для хранения пять лет прошли, и остаётся снова идти в суд. В таком случае это единственный выход.