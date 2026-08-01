Как долго хранят документы по исполпроизводству?

В аппарате волгоградского омбудсмена назвали приказ ФССП, который устанавливает срок хранения.
Завершённые исполнительные производства хранятся в архиве судебных приставов ограниченное время — и, столкнувшись с этим спустя годы, люди рискуют остаться без доказательств для нового иска.
Как пояснили «АиФ»-НП«в аппарате Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, срок хранения исполнительных производств, которые завершены, действительно составляет пять лет (основание — пп. “а” пункта 6 Приложения № 48 к приказу ФССП России от 10.12.2010 № 682).
В аппарате также привели пример аналогичной ситуации. К уполномоченному обратилась хозяйка частного дома одного из сёл Ленинского района. Она сообщила, что ещё в 2006 г. у неё был суд с соседом из-за того, что он нарушил строительные нормы при прокладке водопровода.
Вместо отступа в пять метров сосед отступил лишь на 2,9 м. В результате дом заявительницы пострадал: под него заливалась вода, полы просели, стена почернела, угол дома осел.
Тогда суд встал на сторону женщины и решил, что сосед должен убрать водопровод. Как зафиксировали судебные приставы, решение суда было исполнено.
Однако по прошествии двух десятков лет пострадавшая вновь обратилась к районному прокурору, заявив, что водопровод не убран, дом под угрозой, а вывод судебного пристава по прежнему делу не соответствовал действительности. Почему женщина молчала столько лет, не ясно, но выяснить теперь, ошибся пристав или нет, не получится. Обязательные для хранения пять лет прошли, и остаётся снова идти в суд. В таком случае это единственный выход.