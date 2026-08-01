В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на лечение домашних питомцев

«Домашние питомцы для миллионов россиян — это полноценные члены семьи. Когда заболевает собака или кошка, люди не жалеют средств на лечение. Но суммы там могут быть серьезные — операции, сложная диагностика, реабилитация. Почему бы не дать людям возможность вернуть часть этих расходов через налоговый вычет?» — сказал Гусев РИА Новости.