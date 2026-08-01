В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на лечение домашних питомцев

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил ввести налоговый вычет на лечение домашних животных по аналогии с медицинскими расходами.
«Домашние питомцы для миллионов россиян — это полноценные члены семьи. Когда заболевает собака или кошка, люди не жалеют средств на лечение. Но суммы там могут быть серьезные — операции, сложная диагностика, реабилитация. Почему бы не дать людям возможность вернуть часть этих расходов через налоговый вычет?» — сказал Гусев РИА Новости.
Он предложил, чтобы вычет можно было получить за лечение питомца в лицензированной ветеринарной клинике при наличии подтверждающих документов и чека об оплате.
Механизм, по словам депутата, предлагается сделать таким же, как по расходам на собственное лечение.
«Эта мера не только поможет владельцам животных, но и поддержит ответственное отношение к питомцам. В конце концов, гуманное отношение к животным — это один из показателей зрелости общества», — подытожил Гусев.