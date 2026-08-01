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Нижегородский аэропорт вводил ограничения на полеты 1 августа

В регионе объявлен режим опасности по БПЛА.

Источник: Живем в Нижнем

Утром первого августа в аэропорту Нижнего Новгорода вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

С 07:05 воздушная гавань имени В. П. Чкалова не принимала и не выпускала авиалайнеры. Мера была принята в целях безопасности. Уже в 08:21 объявили о снятии ограничений.

Несмотря на штатную работу авиаузла, задержаны пять рейсов на вылет и шесть на прилет. В регионе продолжает действовать режим опасности по БПЛА.

К слову, 1 августа ограничения действовали и в других аэропортах России, например, в Казани, Оренбурге, Самаре и Чебоксарах.

Ранее мы писали, что БПЛА уничтожили над Нижегородской областью 27 июля.

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