Нижегородский аэропорт вводил ограничения на полеты 1 августа

Утром первого августа в аэропорту Нижнего Новгорода вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
С 07:05 воздушная гавань имени В. П. Чкалова не принимала и не выпускала авиалайнеры. Мера была принята в целях безопасности. Уже в 08:21 объявили о снятии ограничений.
Несмотря на штатную работу авиаузла, задержаны пять рейсов на вылет и шесть на прилет. В регионе продолжает действовать режим опасности по БПЛА.
К слову, 1 августа ограничения действовали и в других аэропортах России, например, в Казани, Оренбурге, Самаре и Чебоксарах.
Ранее мы писали, что БПЛА уничтожили над Нижегородской областью 27 июля.
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