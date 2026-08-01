Нижегородская область стала лучшей в РФ по утстройству сирот в семьи

Мария Львова-Белова подчеркнула, что Нижегородская область по итогам 2025-го и начала 2026 года лидировала в рейтинге регионов по утройству в семьи детей, ставшихся без попечения родителей, поднявшись сразу на девять позиций. «Такого прорыва не было ни у кого», — подчеркнула глава Фонда защиты детей.