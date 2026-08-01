Нижегородская область стала лучшей в РФ по утстройству сирот в семьи

Председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Мария Львова-Белова встретилась в Нижнем Новгороде с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На встрее шла речь о работе системы профилактики социального сиротства в Нижегородской области и воплощении концепции «Единая модель помощи детям». По словам главы региона Глеба Никитина, именно эта модель позволила в регионе на 30% уменьшить количество детей, размещаемых в стационарных социальных учреждениях, а действующие или планируемые меры поддержки помогут нижегородским семьям решаться на рождении детей.
«Самое главное — эта работа уже даёт конкретный, измеримый результат, — заметил Глеб Никитин. — В июне 2026 года впервые в истории наблюдений Росстата суммарный коэффициент рождаемости в в регионе превысил среднероссийский, а по темпам его роста область лидировала в стране».
Мария Львова-Белова назвала нижегородские практики примером для всей страны: «То, что удаётся реализовать здесь, становится частью стратегии работы с другими субъектами. Когда я познакомилась с вашей практикой работы с подростками и “Хулиганодомом”, появился федеральный подростковый центр… Когда в регионе создали Ресурсный центр “Дети в семье”, эта практика стала прообразом перерождения Фонда защиты детей».
Мария Львова-Белова подчеркнула, что Нижегородская область по итогам 2025-го и начала 2026 года лидировала в рейтинге регионов по утройству в семьи детей, ставшихся без попечения родителей, поднявшись сразу на девять позиций. «Такого прорыва не было ни у кого», — подчеркнула глава Фонда защиты детей.
На встрече подписано соглашение о том, что Городецкий детский дом в Нижегородской области станет одной из десяти инновационных площадок в стране, которые будут развиваться под кураторством федерального центра. Кроме того, в регионе открывают отделения Фонда защиты детей.
Напомним, нацпроект «Семья», реализуемый по инициативе главы государства Владимира Путина, предполагает расширение мер поддержки семей, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что более 400 детей удалось созранить в семьях Нижегородской области.