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В России с 2019 года построили 1700 школ

Мишустин: в РФ построили 1700 школ с 2019 года.

Источник: © РИА Новости

КЫЗЫЛ, 1 авг — РИА Новости. В России с 2019 года построили 1700 школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства в пятницу прилетел в Туву в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. В субботу он посетил учебное заведение имени Д. Б. Ондара в Кызыле.

«У нас 37 тысяч школ, за эти несколько лет было полностью построено 1700 новых. Это же замечательно. Это очень много», — сказал Мишустин.

Премьер также отметил, что с 2019 года в стране отремонтировали более 6500 учебных заведений.

Кроме того, во время посещения школы глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил Мишустину о готовности системы образования к новому учебному году. По его словам, 1 сентября учиться пойдут 17,8 миллиона детей, из них полтора миллиона — первоклассники.