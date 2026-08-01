КЫЗЫЛ, 1 авг — РИА Новости. В России с 2019 года построили 1700 школ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава правительства в пятницу прилетел в Туву в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири. В субботу он посетил учебное заведение имени Д. Б. Ондара в Кызыле.
«У нас 37 тысяч школ, за эти несколько лет было полностью построено 1700 новых. Это же замечательно. Это очень много», — сказал Мишустин.
Премьер также отметил, что с 2019 года в стране отремонтировали более 6500 учебных заведений.
Кроме того, во время посещения школы глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил Мишустину о готовности системы образования к новому учебному году. По его словам, 1 сентября учиться пойдут 17,8 миллиона детей, из них полтора миллиона — первоклассники.