В центре Красноярска высаживают новые деревья и кустарники

Напомним, несколько деревьев в центре Красноярска пришлось срубить из-за того, что они засохли и стали небезопасны. Но жители относятся с зеленым насаждениям с большой любовью и пытаются отстоять каждое. Взамен снесенных и в рамках преображения трех улиц исторического центра горожанам обещают почти две тысячи новых деревьев и кустарников.