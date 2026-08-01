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В центре Красноярска высаживают новые деревья и кустарники

На благоустраиваемых поперечных улицах в Центральном районе Красноярска продолжают высаживать деревья и кустарники.

На благоустраиваемых поперечных улицах в Центральном районе Красноярска продолжают высаживать деревья и кустарники.

Как рассказали в мэрии, на улице Диктатуры Пролетариата появились 32 яблони, 28 вязов и 15 кустов спиреи серой.

А на Кирова посадили 88 кустов спиреи двух видов, 9 — сирени венгерской, 21 яблоню и одну ель.

Озеленение улицы Сурикова запланировано на осень.

Напомним, несколько деревьев в центре Красноярска пришлось срубить из-за того, что они засохли и стали небезопасны. Но жители относятся с зеленым насаждениям с большой любовью и пытаются отстоять каждое. Взамен снесенных и в рамках преображения трех улиц исторического центра горожанам обещают почти две тысячи новых деревьев и кустарников.

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